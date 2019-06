Rosja. Wybuch tankowca w miejscowości Machaczkała. Zginęły co najmniej dwie osoby

Według TASS odnaleziono już ciała dwóch z trzech poszukiwanych osób. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne - jeden z poszkodowanych ma poparzonych 95 procent ciała.

REKLAMA

Rosja. Wybuch na tankowcu w miejscowości Machaczkała

Pożar wybuchł na tankowcu VF-Tanker 16, która należy do agencji żeglugowej Volga będącej częścią grupy transportowej UCL Holding. Statek, który niedawno przybył do portu z podróży do Turkmenistanu, miał przewozić prawie 2000 ton ropy.

Pomimo wypadku port w Machaczkałce funkcjonuje bez problemów. Nad tankowcem nadal unosi się ciemny dym jednak pożar systematycznie jest dogaszany i nie ma ryzyka wybuchu pożaru na innych jednostkach. Według TASS do tej pory nie doszło do wycieku ropy do morza.