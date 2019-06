Holandia. Nagrano sprawców którzy napadli na polski sklep. Właściciel został pobity i raniony nożem

floryda77 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Nie dodali, że to jedyny otwarty sklep o tej porze w centrum Terneuzen. Sklep jest w centrum przy deptaku i wygląda na spory. Ale gdy wszystkie inne są zamknięte to jest tam głucho i niebezpiecznie. W sklepie jest jedynie dziewczyna i chłopak. Samo miasteczko może wygląda na zamożne, ale w okolicy pełno robotników z Europy Wschodniej i Azji. Jak tam byłem ostatnio to Polacy oferowali mi kradzione rowery (niby przez Holendra). Słabe. Ta cześć Holandii to takie midle in nowhere.