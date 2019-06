Wybuch paniki na paradzie LGBT w Waszyngtonie. Myśleli, że ktoś zaczął strzelać

Tysiące ludzi brało udział w sobotniej Pride Parade w Waszyngtonie. To jedno z wielu takich wydarzeń na świecie, które promują równouprawnienie i pozytywny stosunek do samych siebie wśród osób LGBT. Gdy uczestnicy parady znajdowali się w okolicy Dupont Circle w centrum amerykańskiej stolicy, usłyszano głośne dźwięki. Część uczestników wzięła je za strzały i wybuchła panika - opisuje USA Today.

REKLAMA

W chaosie setki ludzi zaczęły uciekać w różnych kierunkach. Tłum przewracał barierki na ulicach, ludzie potykali się. Na nagraniach widać uczestników uciekających przed - jak sądzili - śmiertelnym zagrożeniem. W USA dochodzi do setek masowych strzelanin rocznie, a celem napastników padają uczestnicy imprez masowych oraz społeczność LGBT.

19-letnia uczestniczka parady Elizabeth Hernandez opisywała, że w pewnym momencie usłyszała dźwięki "bum, bum!", a zaraz po tym ludzie wokół zaczęli biec i przewracać barierki. Ona sama uciekła z miejsca i razem z innymi osobami schroniła się w pobliskiej restauracji.

Uczestnicy powiadomili policję na miejscu, że widzieli uzbrojonego mężczyznę. Został on zatrzymany i rzeczywiście miał przy sobie pistolet, jednak wg policji nic nie wskazuje na to, by z niego wystrzelił, lub by w ogóle w czasie parady padły strzały.

Jednak z powodu wybuchu paniki co najmniej kilka osób odniosło obrażenia.