Do porwania doszło w poniedziałek w miejscowości Aspach na zachodzie Niemiec, ok. 30 km od Stuttgartu. Kobieta pracowała tam jako pielęgniarka. Wczesnym popołudniem dwóch mężczyzn miało ją obezwładnić w drodze do pracy i zabrać z miejsca kamperem. Pojazd został już odnaleziony przez policję. Porzucono go we Francji - opisuje "Stuttgarter Zeitung". Po tym ślad się urywa.

Podejrzanymi w sprawie są 51-letni Maciej Iwańczyk, były partner kobiety, i 23-letni znajomy Krzysztof Trzęsicki. Według niemieckiej policji 51-latek jest agresywny i niezrównoważony psychicznie. Niemiecka policja opublikowała wizerunki mężczyzn oraz ofiary i zaapelowała o pomoc.

Portal zvw.de opisuje, że Iwańczyk i Jolanta Szewczyk mają dorosłą córkę. Kobieta ma też inne dzieci.

We wtorek powstał policyjny zespół zajmujący się sprawą. Niemieccy policjanci współpracują z funkcjonariuszami z Francji i Polski. Za podejrzanymi wydano międzynarodowy nakaz aresztowania. Każdy, kto ma informacje o sprawie może zgłaszać się na policję w Aalen pod numerem 07151 / 950-333.