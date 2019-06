Samozwańczy "apostoł Chrystusa" aresztowany. Miał zmuszać dzieci do seksu. Żył ponad prawem

Naasón Joaquin Garcia został aresztowany wraz z 24-letnią członkinią prowadzonego przez niego fundamentalistycznego kościoła na lotnisku w Los Angeles. Na 50-letnim mężczyźnie ciąży 26 zarzutów, w tym handel ludźmi, tworzenie pornografii dziecięcej oraz gwałt na osobie nieletniej. Zarzuty dotyczą trzech dziewczynek oraz jednej kobiety. Do przestępstw miało dochodzić miedzy 2015 a 2018 r. w hrabstwie Los Angeles.

Fundamentalistyczny kościół z charyzmatycznym przywódcą

Po aresztowaniu charyzmatycznego duchownego w Guadalajari - mieście w zachodnio-pacyficznej części Meksyku, w którym znajdują się siedziba La Luz del Mudno - zebrało się około tysiąc wiernych. Mężczyźni i kobiety modlili się za Gracie, który odrywa kluczową rolę w ich wspólnocie.

La Luz Del Mundo Leader Arrested Fot. Carlos Jasso / AP Photo

Fundamentalistyczny chrześcijański kościół, którego nazwa w tłumaczeniu na język polski oznacza "Światło Świata", został założony w 1926 roku. Jego pierwszym przywódcą był znany jako "Aaron Apostoł" Eusebio Gonzalez - dziadek aresztowanego we wtorek mężczyzny. W kolejnych dekadach przywódcami kościoła byli potomkowie Gonzaleza, którzy uznawani są za żyjących apostołów Chrystusa.

La Luz del Mundo ma pentekostalny rodowód: wyrasta z ewangelikalnego protestantyzmu oraz kładzie naciska na "znaczenie darów Ducha Świętego" takich jak prorokowanie czy uzdrawianie chorych. Wierni podczas nabożeństw oddają się żarliwym modlitwom, głośnym śpiewom oraz wspólnym tańcom.

"Światło Świata" samo określa się jako ruch odnawiający pierwotne chrześcijaństwo. Nie uznaje on doktryny o Trójcy Święte. W swoim obrządku wspólnota nie posługuje się krzyżem, ani żadnymi przedstawieniami religijnymi. Kobiety należące do kościoła zobowiązane są ubierać się w długie suknie oraz zakrywać głowy podczas ceremonii religijnych. Wierni przyjmują rygorystyczne zasady moralne, które mają zapewnić im zbawienie.

Według oficjalnej strony organizacji, w 58 krajach funkcjonuje 15 tys. kościołów "Światła Świata". Wedle oficjalnych danych kościoła, liczy on ponad 5 milionów wyznawców, z czego 1,5 miliona w mieście Meksyk, jednak według zewnętrznych źródeł wiernych jest mniej niż milion.

Apostoł-gwałciciel poza prawem niczym król

Wobec duchownych kościoła już wcześniej pojawiały się zarzuty wykorzystywania seksualnego, ale władze Meksyku nigdy nie sformułowały wobec nich zarzutów karnych. W ostatnich latach wraz z rosnącą emigracją Meksykanów do USA amerykańskie wspólnoty La Luz del Mundo rosną w siłę. To właśnie w Kalifornii został zatrzymany Naasón Garcia.

Mexico Church Leader Child Rapes Fot. Damian Dovarganes / AP Photo

Według oskarżenia kalifornijskiego prokuratora generalnego Gracia zmuszał swoje ofiary do czynności seksualnych, mówiąc im, że odmowa byłaby równoznaczna ze sprzeciwieniem się Bogu. Mężczyzna miał zmuszać dzieci do seksu i pozowania do nagich zdjęć. Gracia kazał swoim ofiarom wykonywać przed sobą erotyczne tańce, mówiąc, że apostoł Boga jest jak król, może mieć nałożnice, a jego działania nie podlegają ocenie.

Śledztwo amerykańskiej prokuratury zaczęło się w 2018 r., m.in. dzięki informacjom przesłanym przez internetowy formularz dotyczący molestowania seksualnego przez kler, zmieszczony na stronie Departamentu Sprawiedliwości USA. Zarzuty wobec duchownego dotyczą jedynie przestępstw popełnionych w Stanach Zjednoczonych.

Oświadczenie w sprawie aresztowania i zarzutów wydali przedstawiciele La Luz del Mundo. „Kategorycznie odrzucamy fałszywe oskarżenia przeciwko naszemu bratu, Naasonowi Joaquinowi Garcii. Trzymając się wartości chrześcijańskich, które nasz Kościół głosi i praktykuje, odrzucamy wszystkie zachowania, które naruszają ludzką godność” - napisano w dokumencie.