"Anioł śmierci" skazany za zabójstwo 85 pacjentów. Pielęgniarz z nudów wstrzykiwał im leki

O sprawie informowaliśmy przed rokiem, gdy wyszło na jaw, że skazany na dożywocie za zabójstwo dwóch pacjentów Niels Hoegel może mieć na koncie znacznie więcej ofiar. Mężczyzna, który pracował w dwóch klinikach niedaleko Bremy, wstrzykiwał pacjentom duże dawki leku na serce, powodując ustanie pracy układu krążenia. Następnie próbował ich reanimować, bo - jak zeznał - sprawiało mu to przyjemność.

REKLAMA

- Towarzyszyło mi uczucie napięcia i oczekiwania, co się zaraz wydarzy - mówił w 2015 r. przed sądem Hoegel, gdy opowiadał o swoich pacjentach. Jeśli reanimacja się udawała, pielęgniarz doznawał ulgi. Jeśli pacjent umierał, mężczyzna popadał w stan szoku. Zeznawał, że wielokrotnie obiecywał sobie, iż więcej tego nie zrobi. Według prokuratury pielęgniarz zabijał swoich pacjentów z nudów, a także po to, by zademonstrować swoje umiejętności w zakresie reanimacji.

"Największy seryjny morderca" powojennych Niemiec

Specjalna grupa dochodzeniowa "Kardio" przez trzy lata pracy ustaliła, że pielęgniarz dokonał co najmniej 84 morderstwa, a było ich jeszcze wiele więcej. Sam Hoegel podczas procesu przyznał się do 100 zabójstw, a skazano go za 85. Jego ofiary miały od 34 do 96 lat. Wiele przypadków zgonów nigdy nie zostanie stuprocentowo wyjaśnionych, a to ze względu na to, że pacjenci zostali po śmierci skremowani. W poszukiwaniu dowodów zbrodni w postaci śladów użytych środków chemicznych, przy pomocy których dokonywał zabójstw, przeprowadzono 134 ekshumacji na 67 cmentarzach.

Przewodniczący składu sędziowskiego Sebastian Buehrmann, odczytując wyrok dożywotniego więzienia dla byłego pielęgniarza, nie krył emocji. - To niewiarygodne, czego się pan dopuścił. Nie mogę uwierzyć w to, co pan zrobił. Najokrutniejsza fantazja nie wystarcza, aby opisać pana czyny - powiedział sędzia.

42-letni były pielęgniarz został zatrzymany w 2005 r. po tym, jak przyłapano go na podawaniu pacjentowi nieprzepisanego leku. Trzy lata później został skazany na siedem lat za próbę zabójstwa. W drugim procesie w 2015 roku skazano go na dożywocie za dwa zabójstwa oraz usiłowanie dwóch kolejnych. Media nazwały Hoegela "największym seryjnym mordercą" w powojennej historii Niemiec i "Aniołem śmierci".

Fundacje i organizacje dbające o prawa pacjentów domagają się zaostrzenia kontroli w placówkach szpitalnych i opiekuńczych. - Żądamy ogólnoniemieckich rozwiązań, które pozwolą lepiej chronić pacjentów - powiedział przewodniczący fundacji "Ochrona Pacjentów" Eugen Brasch.