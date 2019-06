Rytualna rzeź wielorybów i grindwali na Wyspach Owczych. Morze Norweskie czerwone od krwi

Na Wyspach Owczych po raz kolejny doszło do rytualnego uboju wielorybów i grindwali - ssaków z rodziny delfinowatych. Ekolodzy prostują przed tym procederem od lat - mimo to co roku mieszkańcy archipelagu urządzają krwawe polowania na zwierzęta i zabijają je harpunami. Powołują się na tradycję.

Fot. - Twitter.com/nezotours