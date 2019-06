Stanowisko Rosjan ws. kolejnych prac w Smoleńsku. "Materiały definitywnie wskazują na błąd załogi"

to_ja_dziki-9876543210 pół godziny temu Oceniono 10 razy 8

Do końca świata można próbować tłumaczyć Adolfowi Kaczyńskiemu powody rozwalenia samolotu w Smoleńsku, a mimo to on będzie twierdził że bezpośrednio winny jest Pan Tusk który własnoręcznie (i pewnie ma na to bezpośrednich świadków) podłożył BOMBĘ (!!!) w samolocie. I to, tak naprawdę jest bezpośrednia przyczyna tego co obecnie dzieję się w tym poronionym kraju. gdzie nacjonalizm, antysemityzm i paranoja defilują ręka w rękę.