Sudan. Wojsko rozpędza protest i konfliktuje się z opozycją. "Kilkadziesiąt ciał wyłowionych z Nilu"

kartownik pół godziny temu

Jak się chce kłamać to niekoniecznie trzeba mówić nieprawdę. Wystarczy mówić rzeczy nieistotne a pomijać ważne. Czy będzie rządził „reżim” czy władze „uznawane przez społeczność międzynarodową”, tak zgodnie z terminologią stosowana w GW, to nic nie zmieni. Ważne jest, że w Sudanie rodzi się rocznie prawie 1,5 miliona dzieci a dla już obecnie żyjących mieszkańców nie na możliwości wyprodukowania dostatecznej ilości żywności. Na import tejże brak pieniędzy. Wystarczy popatrzeć na załączone zdjęcie. Jacy ci demonstranci przystojni. Wszyscy szczupli jak patyki. Średnia wieku poniżej 18 lat. Więc dzieci będzie rodzić się coraz więcej. Leżący dalej w dół Nilu Egipt ma już ponad 100 milionów mieszkańców, corocznie przybywa około 2,5 miliona. A ziemi nie będącej pustynią jest tam mniej niż 40 tys. km2. I corocznie ubywa. Na razie Egipt dzięki dotacjom z Arabii Saudyjskiej ma jeszcze środki na import żywności. Ale kiedyś, niezadługo to się skończy. Podobno większość młodych Egipcjan myśli tylko o tym jak by tu przenieść się do Europy. Może rozruchy głodowe w Sudanie przeniosą się na Egipt? A może na wybuch bomby demograficznej w pełnej skali poczekamy jeszcze kilka lat?