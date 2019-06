75. obchody rocznicy lądowania aliantów w Normandii. W programie m.in. rekonstrukcja operacji

6 czerwca 1944 r. odbyło się lądowanie w Normandii - największa pod względem użytych sił i środków operacja desantowa w historii. W wyniku lądowania amerykańskie, angielskie oraz kanadyjskie wojska wspierane przez sojuszników otworzyły tak zwany drugi front w zachodniej Europie, dzięki czemu zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami stało się możliwe.

Spektakularne obchody 75. rocznicy

Z okazji 75. rocznicy lądowania w Normandii do brytyjskiego Portsmouth przybyło około 300 weteranów z różnych krajów. Wszyscy z nich są obecnie w wieku 91 - 101 lat.

Symbolicznie odtworzony został desant na normandzkie plaże. Po przelocie Królewskich Sił Lotniczych oraz pokazie Królewskiej Marynarki Wojennej, weterani - tak jak 75 lat temu - w trakcie nocy przepłyną do Normandii.

Z okazji rocznicy BBC przygotowało multimedialne widowisko. Udział wzięli w nim aktorzy, performerzy, gwardia honorowa oraz orkiestra i chór. Uczestnicy performansu usłyszeli wystrzały z dział jednostek Królewskiej Floty, nagrania wspomnień świadków wydarzeń i fragment słynnej przemowy Winstona Churchilla, w której deklaruje: "Będziemy walczyć na plażach (...), nigdy się nie poddamy".

Na niebie nad Normandią znów pojawiły się słynne Dakoty, czyli samoloty Douglas C-53 „Skytrooper” powszechnie używane przez aliantów podczas operacji powietrznych.

Przywódcy oddają hołd żołnierzom

W trakcie obchodów przemówienia wygłosiła królowa Elżbiety II, brytyjska premier Theresa May, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Kanady Justin Trudeau.

W ramach swojego wystąpienia Donald Trump odczytał napisane w formie modlitwy przemówienie Franklina D. Roosevelta z 6 czerwca 1944 roku. Modlitwa zawierała m.in apel do Boga: "Daj nam wiarę w Ciebie, wiarę w naszych synów, wiarę w siebie nawzajem" oraz prośbę o wsparcie z "bezbożnymi siłami naszego wroga".

Z koeli Emmanuel Macron odczytał list 16-letniego bojownika francuskiego ruchu oporu Henriego Ferteta, który został rozstrzelany we wrześniu 1943 roku. Nastolatek w liście wzywał swoich rodziców, by "pozostali odważni, choćby z miłości do niego".

Wśród gości znaleźli się reprezentanci piętnastu narodów, które brały udział w starciach po stronie aliantów, ale też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Polskę reprezentował Mateusz Morawiecki. Premier odbył krótką rozmowę z Theresą May oraz złożył wieniec przed znajdującym się w Portsmouth pomnikiem powstańców listopadowych.

Uroczystości z okazji 75-lecia lądowania aliantów w Normandii odbyły się także we Francji.