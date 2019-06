Szwajcaria. Pękła lina kolejki gondolowej. Śmigłowce zabrały rannych do szpitala

Do wypadku doszło w środę 5 czerwca w godzinach porannych podczas skracania liny kolejki gondolowej na górę Titlis w Alpach Berneńskich w Szwajcarii. Szwajcarska Służba Ratownictwa Lotniczego (REGA) przetransportowała kilku rannych za pomocą czterech śmigłowców.

REKLAMA

Zerwana lina kolejki gondolowej w Alpach. Szwajcarska policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Podczas konferencji prasowej Marco Niederberger, szef policji ruchu drogowego i bezpieczeństwa kantonu Obwalden, poinformował, że ranni zostali przetransportowani do kilku okolicznych szpitali. Nie podał jednak informacji o tym, ile osób zostało rannych i w jakim są stanie - pisze szwajcarski portal Bluewin. Wiadomo jednak, że ranni zostali pracujący przy remoncie pracownicy, a nie turyści. Policjant nie powiedział także, co było przyczyną wypadku. Wyjaśni to Szwajcarska Rada ds. Dochodzeń ws. Bezpieczeństwa.