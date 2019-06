Australia. Ruszył proces kardynała Pella skazanego za pedofilię wobec dwóch chłopców

antekpociecha godzinę temu Oceniono 20 razy 6

To oni nie potrafią jak u nas przeczekać z dwa tygodnie i nikt już nie będzie pamiętał

Kto pamięta o aferze telegraf o koniach w Janowie, o stępce pod promy o elektrycznych samochodach o śmigłowcach dla armii wysokim pisowcu bzykającym nieletnie prostytutki, dwóch wieżach, nagrodach które "im się należały" a miały być przekazane do caritasu, a pedofile w kościele to tylko ziarenka pisaku na tej pustyni