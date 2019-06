17-letnia Holenderka poddała się eutanazji. Cierpiała na PTSD, depresję i anoreksję

ebom pół godziny temu Oceniono 13 razy 11

To jeszcze szczegół, po którym ten tekst się prześlizguje - to nie była standardowa procedura eutanazji, wszystko rozbiło się o to, że dziewczyna zaprzestała przyjmowania pożywienia i płynów, co postawiło lekarzy przed trzema opcjami - nakarmić ją siłą, czyli wbrew jej woli odebrać ofierze gwałtu decyzyjność w kwestii własnego ciała; pozwolić przez kilka dni naturalnie umierać z głodu i pragnienia, w wielkim cierpieniu; wreszcie - skrócić jej cierpienie. To chyba trochę co innego, niż malowany w mediach obrazem "panie doktorze, bardzo mi smutno" "OK, nie umiem pomóc, tu masz zastrzyk"