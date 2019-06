Andrzej Duda w siedzibie NATO. Spotkanie zamknięte dla mediów. Będzie "nowe otwarcie"?

Polski prezydent przyleciał do siedziby NATO, by poinformować szefa Sojuszu o szczegółach umowy między Warszawą a Waszyngtonem zanim zostanie ona upubliczniona. Jej szczegóły prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych mają ogłosić 12 czerwca w Białym Domu.

Po rozmowach w Brukseli Andrzej Duda nie chciał ujawnić szczegółów planowanego porozumienia z USA. Powiedział jedynie, że ma nadzieję na otwarcie nowego rozdziału we współpracy obu krajów.

"Dotychczasowa obecność amerykańska, ta faktyczna obecność, dwuletnia już w tej chwili można mówić, to był jakby taki etap, który ja traktowałem trochę jako takie amerykańskie rozpoznanie - jak ta Polska wygląda, jak funkcjonuje się w Polsce, jakie są możliwości tej obecności militarnej, jakie są warunki. Myślę, że to rozpoznanie przebiegło dobrze i że można mówić, że ten etap właśnie ten pierwszy, to chciałbym, żebyśmy w trakcie tych rozmów zamknęli, rozpoczynając etap następny. Co oznacza, że ta obecność jest już obecnością, ja bym powiedział, ugruntowaną" - powiedział Andrzej Duda.

W 2016 roku na szczycie NATO w Warszawie zdecydowano o przysłaniu dodatkowych żołnierzy na wschód Europy - do Polski, Estonii oraz na Litwę i Łotwę. Główną część oddziałów Sojuszu w Polsce stanowią Amerykanie. Prócz tego, Stany Zjednoczone wysłały też do regionu pięciotysięczną brygadę.

Polscy politycy zabiegali o stworzenie stałej bazy USA w Polsce, ale amerykańscy politycy sugerowali, że opowiadają się raczej za wysłaniem dodatkowych żołnierzy na zasadach rotacyjnych. W grę może wchodzić również przystąpienie Polski do programu zakupu myśliwców F-35.

"To są dwustronne ustalenia, ale będą one częścią szerszej obecności członków NATO w Europie"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg dziękował polskiemu prezydentowi za informacje na temat planowanych porozumień z Waszyngtonem. "Cieszymy się, że Polska przekazała informacje sojusznikom z NATO. Prezydent Duda kilkakrotnie informował mnie o przebiegu dwustronnych konsultacji Polski i Stanów Zjednoczonych w sprawie dalszego wzmocnienia amerykańskiej obecności. To są dwustronne ustalenia, ale będą one częścią szerszej obecności członków NATO w Europie, w szczególności Stanów Zjednoczonych" - dodał szef NATO.

Wzmacnianie obecności wojsk NATO w Europie Środkowo-Wschodniej to odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji. Proces taki rozpoczął się po aneksji Krymu i po wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy.