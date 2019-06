USA. Raport o pedofilii w Kościele katolickim. Liczba zgłoszonych przypadków się podwoiła

Pod koniec maja opublikowano coroczny raport "Charter for the Protection of Children and Young People", w którym odnotowuje się skalę przypadków nadużyć duchownych kościoła katolickiego wobec dzieci i nastolatków. Pokazuje się z nim także przypadki, gdy amerykańscy biskupi próbowali chronić księży popełniających przestępstwa.

USA. Dwa razy więcej zgłoszonych przypadków pedofilii w Kościele

Z tegorocznych danych wynika, że liczba zgłoszonych przypadków podwoiła się. Między 1 lipca 2017 roku a 20 czerwca 2018 roku aż 1 385 dorosłych osób zgłosiło 1 455 przypadków molestowania przez katolickich księży i duchownych. W tym samym okresie rok wcześniej raport mówił o 652 osobach, które zgłosiły 693 przypadki nadużyć. 24 z ofiar nadal była nieletnia.

Zdecydowana większość zgłoszonych w zeszłym roku przypadków dotyczy przestępstw, do których doszło w latach 70. Ponad połowa to przypadki molestowania przed rokiem 1975 (55 proc.), a prawie połowa ofiar opowiedziała o nadużyciach, do których doszło między 1975 a 1999 rokiem (44 proc.). 1 proc. ofiar zostało skrzywdzonych po 2000 roku. Można zatem zakładać, że pokrzywdzeni dopiero teraz nabrali odwagi, aby mówić o swojej traumie. Niestety, wiele z tych osób może nie doczekać się sprawiedliwości, bo większość z oskarżanych przez nich księży już nie żyje lub nie pełni aktywnej posługi.

Jak czytamy w "Catholic Sun", 26 przypadków odnotowanych w raporcie dotyczy osób, które obecnie są nieletnie. To 12 chłopców i 14 dziewczynek. Na tę chwilę tylko w trzech sprawach uznano oskarżanych księży za winnych i odsunięto od posługi. Reszta przypadków jest nadal badana.

Te przypadki wskazują na to, że wykorzystywanie seksualne nieletnich przez katolicki kler to nadal aktualny problem i biskupi nie mogą traktować go jak zamierzchłej przeszłości

- komentuje Francesco Cesareo, przewodniczący rady, która przygotowuje raport. Dodaje, że te dane powinny przypominać dostojnikom kościelnym, że muszą cały czas kontrolować siebie nawzajem i nie dopuszczać do tego, aby przestępstwa uchodziły duchownym na sucho.