Trump przyleciał do Wielkiej Brytanii. Aktywista "na powitanie" wykosił w trawie kształt penisa

Wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii będzie trwała trzy dni. Prezydent wylądował dzisiaj na lotnisku Stansted. Przelatując nad pobliskimi posesjami prezydent USA mógł jednak ujrzeć zaskakujący widok - w trawie wykoszono kształt penisa oraz napis "Oi Trump".

Za to "powitanie" odpowiada Ollie Nancarrow, 18-letni student sztuki z Bishop's Strotford. Nastolatek zostawił także wiadomość do Trumpa: "Zmiany klimatu są prawdziwe" - brzmi napis wykoszony na trawniku. Student kosiarką "narysował" również wizerunek monstrualnego niedźwiedzia.

Jak podaje, "Independent", Nancarrow jest również twórcą strony internetowej born-eco.com, która łączy przedsiębiorców, handlujących ekologicznymi produktami z klientami. Na Twitterze born_eco 18-latek napisał: "Zgadnijcie, kto był dzisiaj zajęty wykaszaniem wiadomości dla Trumpa pod trasą lotu..."

Wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii

Samolot z prezydentem i jego małżonką wylądował na lotnisku Stansted na północ od Londynu. Amerykańskich gości powitała na lotnisku przedstawicielka królowej i szef brytyjskiego MSZ-u. Podczas wizyty Trump ma spotkać się m.in. królową Elżbietą II, księciem Karola i premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Na jutro w centrum Londynu zapowiedziano też protesty przeciwko amerykańskiemu prezydentowi, między innymi przeciwko jego polityce w sprawie imigracji.

Prezydent Trump przybywa w burzliwym dla Królestwa czasie. Trwają spory na temat brexitu. Trwa też walka o stanowisko następcy Theresy May, która zapowiedziała odejście. W wywiadach udzielonych przed wizytą Donald Trump wyraził swoje zdanie na oba tematy. Podkreślił walory twardego brexitowca Borisa Johnsona, uważanego za możliwego następcę premier May i mówił Brytyjczykom, aby nie bali się brexitu bez umowy. W środę prezydent USA uda się do Irlandii, gdzie złoży pierwszą wizytę państwową. Zatrzyma się tam w swoim klubie golfowym w Doonbeg. Jednym z najważniejszych punktów podróży prezydenta Trumpa do Europy będzie udział w obchodach 75 rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Ceremonie rozpoczną się w Portsmouth w Wielkiej Brytanii a zakończą w Normandii. Przy okazji prezydent USA spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.