Antyrządowe manifestacje w Albanii. Protestujący starli się z policją. Są ranni

Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i armatek wodnych. Protestujący obrzucali ich petardami, bombami dymnymi i kamieniami. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rannych zostało 10 policjantów i 3 cywilów. Organizatorzy demonstracji apelowali wcześniej do uczestników wydarzenia, by nie atakowali funkcjonariuszy. Zagraniczne media podają, że w protestach wzięło udział kilka tysięcy osób.

Albania. Ostre starcia z policją podczas protestów

Protesty w Albanii trwają od ponad 3 miesięcy. W tym czasie kilkukrotnie dochodziło do starć z policją. Lider opozycji Lulzim Basha zapowiadał, że protesty będą kontynuowane, dopóki nie zostanie powołany tymczasowy rząd, który doprowadzi do wolnych i uczciwych wyborów. Oskarża premiera, socjalistę Ediego Ramę, o oszustwa wyborcze, korupcję i związki ze światem przestępczym. Demonstranci chcą też przyspieszenia rozmów akcesyjnych z Brukselą. Albania ma status kandydata do Unii Europejskiej. 30 czerwca mają się odbyć w tym kraju wybory lokalne, które będzie obserwować Bruksela. To w tym czasie ma zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu lub nie rozmów akcesyjnych z Tiraną.