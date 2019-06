USA zniosą wizy dla Polaków w 2020 roku? Adam Bielan o warunkach: To jest do spełniania

n0th 17 minut temu Oceniono 6 razy 6

Do Stanów można sobie jechać na wycieczkę, żeby sobie pozwiedzać, bo jest co, przede wszystkim przyroda.

Ale jako kraj do życia odpada. Tzw. "american dream" to jedna wielka ściema, w rzeczywistości ludzie są sprowadzenie do niesamowitej biedy, a wszystkim rządzi tamtejsza oligarchia, o sorry "lobbyści". To może jest kraj do życia, ale tylko dla bogaczy, bo prawo zupełnie inaczej działa dla milionerów a inaczej dla normalnych ludzi. Masz kasę, to nawet z zabójstwa się wyłgasz. Jesteś przeciętniakiem, to cię za byle goowno wsadzą. System penitencjarny to tam jest niesamowity biznes.

Z Ruskich ludzie po necie się nabijają że to "stan umysłu", a Amerykanie, ich mentalność i to co uważają za normę, to jeszcze lepszy kabaret. Tyle, że Rosjanie coraz częściej potrafią się z samych siebie śmiać, a w Amerykanach dystansu do siebie za grosz.



Nie, nie jestem ruskim trollem