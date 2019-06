Nebraska. Ojciec skazany za seks z córką. Podłożem "zazdrosna rywalizacja" z przyrodnią siostrą

Z ustaleń policji wynika, że to córka wyśledziła 40-latka, po tym jak poprosiła matkę, by ta zdradziła jej, kto jest jej biologicznym ojcem. Spotkanie, do którego doszło trzy lata temu, zorganizowała matka dziewczyny. Początkowo oboje próbowali nawiązać naturalne relacje ojciec-córka, ale we wrześniu ubiegłego roku ich kontakty stały się kazirodcze.

Jak donosi "New York Post", powołując się na lokalne media, które dotarły do uzasadnienia wyroku, podłożem takiego zachowania miała być "zazdrosna rywalizacja z przyrodnią siostrą o to, kto mógłby uprawiać seks z ojcem".

W trakcie postępowania sądowego, prawnik oskarżonego mężczyzny powiedział, że jego klient jest zakłopotany tym, co się stało i żałuje, że w ogóle do tego doszło. Adwokat starał się także wykazać, że ojciec dziewczyny "doznał urazu mózgu" i nie był w stanie poprawnie ocenić swoich niezdrowych relacji z córką.

Sąd ostatecznie skazał 40-latka na dwa lata więzienia i dodatkowy, roczny nadzór po odbyciu kary.