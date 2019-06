Bośnia i Hercegowina: Pożar w ośrodku dla uchodźców. Ludzie w panice wyskakiwali przez okna

Ośrodek dla uchodźców został utworzony w byłej fabryce w mieście Velika Kladusa w północno-zachodniej części kraju. Ogień w placówce wybuchł rano. Ze wstępnych informacji podanych przez policję wynika, że pożar mógł być spowodowany przez kuchenkę.

W lokalnych mediach pojawiło się nagranie pokazujące ośrodek spowity dymem. Świadkowie twierdzą, że widzieli migrantów, którzy w panice wyskakiwali z okien budynku.

Od początku roku ponad 6 tysięcy imigrantów przekroczyło granicę Bośni i Hercegowiny. Większość z nich chce przedostać się do Chorwacji, należącej do Unii Europejskiej i z tego powodu kieruje się do ośrodków dla uchodźców w północno-zachodniej części kraju.

Lokalne władze od dłuższego czasu ostrzegały, że nie mogą poradzić sobie z tak dużym napływem uchodźców. W placówce w Velika Kladusa przebywa około 500 osób.