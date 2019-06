Austria: wypadek polskiego autobusu z grupą dzieci. Kierowca uderzył w naczepę ciężarówki

Nad ranem w sobotę doszło do wypadku polskiego autokaru na autostradzie A2 w okolicach Baden w Austrii. Autobusem jechało 55 dzieci wraz z opiekunami. Do szpitala na badania trafiło dziewięć osób. Okazało się jednak, że nie wymagały one hospitalizacji i po kilku godzinach grupa ruszyła w dalszą drogę do Włoch.

Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazeta