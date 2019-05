Wiatr porwał nadmuchiwany zamek w Ułan Ude. Dzieci z obrażeniami, 4-latka w stanie krytycznym

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem. Silny wiatr porwał i przewrócił nadmuchiwaną trampolinę, na której przebywały dzieci. Spadły one na ziemię z wysokości kilku metrów - opisuje "Izwiestija". W wypadku rannych zostało sześcioro dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. Cztery z nich po wypadku trafiły na intensywną terapię.

Czteroletnia dziewczynka pozostaje w stanie krytycznym. Doznała odmy opłucnowej, konieczne było usunięcie pękniętych fragmentów kości z jej ciała. W poważnym stanie jest też siedmiolatek, którego trzeba było reanimować. Kolejne dwie dziewczynki doznały złamań, wstrząśnienia mózgu i obrażeń twarzy. Jeszcze jedna dziewczynka została hospitalizowana, jednak jej stan nie jest tak poważny. Szóste dziecko doznało lekkich obrażeń.

W sprawie wszczęto śledztwo. Rodziny pięciu najciężej poszkodowanych dzieci otrzymały od administracji po 400 tys. rubli (23 tys. zł) odszkodowania.