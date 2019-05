Zmarł mężczyzna, który podpalił się w pobliżu Białego Domu. Wcześniej poszukiwała go rodzina

33-letni mężczyzna był ostatni raz widziany przez rodzinę w środę rano. Bliscy zawiadomili policję o zaginięciu mężczyzny.

"Policja jest zaniepokojona stanem fizycznym i emocjonalnym mężczyzny" - informowali funkcjonariusze w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Obawy okazały się słuszne - w środę po godz. 12 mężczyzna podpalił się niedaleko Białego Domu. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Zmarł tego samego dnia wieczorem.

17-letnia Alina Berzins, która była świadkiem zdarzenia, powiedziała w rozmowie z CNBC, że widziała biegnącego mężczyznę, pokrytego płomieniami. Na razie nieznane są motywy 33-latka.

To nie pierwsza tego typu sytuacja, która wydarzyła się w pobliżu rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. W kwietniu mężczyzna na skuterze dla niepełnosprawnych podpalił własną kurtkę stojąc na poboczu przebiegającej przed Białym Domem Alei Pensylwanii. Agenci Secret Service szybko ugasili ogień, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy po czym zabrali do karetki, którą został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.