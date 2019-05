Donald Trump uznał Wzgórza Golan za teren Izraela, dopisał "milutko". Netanjahu chwali się mapą

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ma teraz nie lada problemy - nie udało mu się utworzyć nowego rządu i czeka go druga w tym roku kampania wyborcza do parlamentu. Jego partii Likud nie udało się bowiem stworzyć koalicji, która pozwoliłaby na sprawne rządzenie. W efekcie tych wydarzeń w Izraelu dojdzie do przedterminowych wyborów, najprawdopodobniej we wrześniu.

Można uznać, że wystąpienie Netanjahu z czwartku to pierwszy ważny akcent w jeszcze oficjalnie nierozpoczętej kampanii. "Na pomoc" premierowi w podwójnych opałach (poza kolejnymi wyborami, Netanjahu wciąż ma nierozwiązaną sprawę oskarżeń o korupcję) przyszli Amerykanie.

Netanjahu chwali się "nową" mapą Izraela. Trump dopisuje "miło"

Premier Izraela w trakcie wieczornego, telewizyjnego wystąpienia "pochwalił" się prezentem, jaki otrzymał od Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa. Kushner, przebywający obecnie w Jerozolimie, wręczył Netanjahu specjalną mapę administracyjną Izraela z podpisem amerykańskiego prezydenta.

Mapa przedstawia granice Izraela, ale rozszerzone o sporne Wzgórza Golan, została też opatrzona podpisem Donalda Trumpa. Prezydent USA już w marcu tego roku zapowiadał, że to najwyższy czas, by uznać zwierzchność Izraela nad tymi terenami. Jak chwalił się Benjamin Netanjahu, Trump dorysował do mapy strzałkę wskazującą na Wzgórza Golan i dopisał "nice" (ang. przyjemnie/miło/milutko).

Wzgórza Golan są położone u zbiegu stref granicznych Libanu, Syrii i Izraela. Wzgórza Golan zostały zajęte przez Izrael w 1967 roku, później Kneset w 1981 roku uchwalił ich przyłączenie do izraelskiego terytorium, ale Rada Bezpieczeństwa ONZ dotąd nie uznała tych zmian granic, a prawa do terenów roszczą sobie Syria i Liban.