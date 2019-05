Katastrofa statku w Budapeszcie. Węgierska policja zatrzymała ukraińskiego kapitana

Policja wszczęła śledztwo w sprawie wypadku statku w stolicy Węgier, do którego doszło w środę wieczorem. Powołani zostali biegli sądowi ds. żeglugi w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, zaś śledczy zabezpieczyli dowody. Jak w czwartek wieczorem poinformowała węgierska policja, 64-letni kapitan statku „Viking Sigyn” - obywatel Ukrainy Jurij C. został w czwartek przesłuchany, a następnie zatrzymany. Do sądu wpłynął tez wniosek o jego aresztowanie.

Katastrofa statku w Budapeszcie. Kapitan zatrzymany

Do tragedii doszło w środę wieczorem na wysokości budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Statek turystyczny przewrócił się i zatonął po zderzeniu z większym promem rzecznym. Na jego pokładzie było 33 turystów z Korei Południowej i dwóch Węgrów, członków załogi. W wyniku katastrofy zmarło siedem osób. Kolejnych siedmiu Koreańczyków uratowano. Ttrafili do szpitala w stabilnym stanie, z oznakami wychłodzenia organizmu i w szoku. Sześcioro z nich w czwartek opuściło szpital. Wrak statku został odnaleziony blisko miejsca wypadku, przy Moście Małgorzaty w centrum stolicy Węgier. Jego wyłowienie może potrwać kilka dni.



Poszukiwania zaginionych 21 osób są utrudnione ze względu na niską temperaturę wody, silne prądy w rzece oraz jej wartki nurt spowodowany wezbraniem po ulewach. Policja węgierska prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy ze skutkiem śmiertelnym.



Koreańskie biuro podróży, które organizowało wycieczkę, podało, że 38 osób, bliskich ofiar katastrofy, przyleci do Budapesztu. Do stolicy Węgier przyjedzie również minister spraw zagranicznych Korei Południowej Kang Kyung-wha, która jutro wspólnie z szefem MSZ Węgier Peterem Szijjarto odwiedzi miejsce tragedii.