MSZ Kosowa zakazuje premier Serbii wjazdu na teren Republiki. "Rozpowszechnia rasistowską ideologię"

Szef dyplomacji Kosowa Behgjet Pacolli zapowiedział, że władze nie wpuszczą na teren Republiki premier Serbii Any Brnabić. To reakcja na jej słowa o "terrorystach, którzy wyszli z lasu" w odniesieniu do najwyższych polityków Kosowa.

Fot. Visar Kryeziu / AP Photo