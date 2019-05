Tragiczny wypadek autobusu w Meksyku. Część z 23 ofiar spłonęła żywcem

Do wypadku doszło około 10.25 czasu lokalnego w środę w południowo-wschodniej części stanu Veracruz w Meksyku - informuje Reuters. Autokar przewożący grupę pielgrzymów zderzył się z ciężarówką na drodze wiodącej ze stolicy do miasteczka Tuxtla Gutierrez. Wracali oni do domów po wizycie w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe.

Oba pojazdy po zderzeniu stanęły w płomieniach. Większość ofiar to pasażerowie autokaru, którzy utknęli w nim po tym, jak zaczął się pożar. Według "Mexico News Daily" na miejscu zginęło 15 pielgrzymów, a także kierowca ciężarówki i jego zmiennik. Pomocy medycznej udzielono 35 osobom, jednak stan wielu z nich był bardzo ciężki. W czwartek CNN, powołując się na lokalne władze, poinformował o 23 ofiarach śmiertelnych wypadku.

Policja prowadzi śledztwo, które ma ustalić przyczyny zdarzenia. Lokalne media piszą, że autokar tuż przed wypadkiem miał stracić hamulce.