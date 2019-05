USA: Rosja mogła wznowić testy jądrowe. Eksperci są sceptyczni

Generał Robert Ashley powiedział, że Rosja zwiększyła swoją zdolność do opracowywania nowych niestrategicznych broni nuklearnych i zarządzania istniejącymi zapasami dzięki możliwościom testowania - informuje "The New York Times". Jego zdaniem, Rosja prawdopodobnie znów zaczęła testować broń jądrową, co oznacza, że łamie zasady traktatu z 1996 roku o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Do ostatnich testów miało dość w obrębie Arktyki na obszarze Nowej Ziemi - archipelagu otoczonym Morzem Barentsa.

- Nasze rozumienie tego, czym są prace nad bronią jądrową, daje powody przypuszczać, że w wyniku swojej aktywności w zakresie testów Rosja rozwinęła swój potencjał jądrowy - słowa generała Ashleya cytuje interia.pl

USA: Rosja znów przeprowadza testy jądrowe. Eksperci: Czujniki niczego nie wykryły

Eksperci podchodzą do oświadczenia Pentagonu z ostrożnością. Komisja Przygotowawcza Organizacji ds. Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBT) wydała oświadczenie, w którym pisze, że czujniki nie wykryły żadnych zmian, które mogłyby świadczyć o testach jądrowych przeprowadzanych w obrębie Arktyki i że ma pełne zaufanie do systemu monitorującego, który wykrywa eksplozje prób jądrowych. Inni eksperci, na których opinię powołuje się "The New York Times" twierdzą z kolei, że testy niskiej wydajności przeprowadzane przez Rosję nie są niczym nowym.

Amerykański dziennik donosi, że informacje przekazane przez szefa Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony USA mogą być wykorzystane do wznowienia wyścigu zbrojeń między Moskwą a Waszyngtonem.