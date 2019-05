Katastrofa statku w Budapeszcie. "Nie ma nadziei na odnalezienie kogokolwiek żywego"

siwywaldi pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Coś dziwnie mocno skąpe te informacje... Przecież normalnym jest, że każdy dziennikarz przy takiej tragedii, stara się przekazać jak najwięcej szczegółów.



A tu ani słowa o tym z CZYM się zatopiony statek zderzył, choć już czytałem wersję, że to inna jednostka w niego uderzyła, gdyż ten z Koreańczykami, stał jeszcze przy nadbrzeżu.

Więc czyżby to by była nałożona na media z jakiegoś NIEWYGODNEGO powodu blokada Wielkiego Bratanka?