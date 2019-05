Francja: Eksplozja w Lyonie. Zatrzymany 24-latek przyznał się do winy

REKLAMA

Francuska policja aresztowała w poniedziałek cztery osoby podejrzane o związek z podłożeniem bomby paczkowej w samym sercu Lyonu, położonego w południowo-wschodniej części Francji, która w piątek 24 maja zraniła 13 osób. Wśród zatrzymanych był 24-letni Mohamed Hichem M., student informatyki algierskiego pochodzenia. Oprócz niego zatrzymano także rodziców 24-latka oraz innego studenta pochodzącego z Algierii, który był podejrzany o udział w ataku - informuje Agence France Presse.

Eksplozja w Lyonie. 24-letni Mohamed Hichem M. przyznał się do winy

Burmistrz Lyonu Gerard Collomb powiedział, że Mohamed Hichem M. nie był wcześniej znany policji. Został aresztowany, kiedy wysiadał z autobusu. Kiedy zauważył zbliżających się do niego oficerów, podniósł ręce i poddał się. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Motywy młodego mężczyzny wciąż nie są znane. Do tej pory żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do przeprowadzenia ataku w Lyonie.

Jak podaje TVP Info, dotychczasowe śledztwo pozwoliło potwierdzić, że kod genetyczny Mohameda Hichema M. jest tożsamy z tym, który udało się zidentyfikować na częściach użytej w ataku z Lyonie bomby. Rewizja w domu zatrzymanego pokazała z kolei, że w jego mieszkaniu znajdowały się te same materiały, których użyto do przygotowania amatorskiej bomby.

Wybuch bomby w Lyonie. Stan 13 ofiar zamachu jest stabilny

Przypomnijmy, że do eksplozji w Lyonie doszło w piątek 24 maja około godziny 17:30 na ruchliwej ulicy Victora Hugo. Bomba zawierała w sobie m.in. gwoździe. W wybuchu poszkodowane zostało trzynaście osób - osiem kobiet, czterech mężczyzn i 10-letnia dziewczynka. Jedenaście spośród nich potrzebowało leczenia szpitalnego. AFP podaje, że życiu żadnej z ofiar nie zagraża niebezpieczeństwo, a ich stan jest stabilny.