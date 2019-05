Katastrofa w Budapeszcie. Na Dunaju zatonął statek wycieczkowy. Nie żyje siedem osób

Na pokładzie znajdowały się 33 osoby, w tym dwoje członków załogi. Większość pasażerów stanowili turyści z Korei Południowej. Prezydent tego kraju Moon Jae-in zaapelował do węgierskich służb, aby "wykorzystały wszystkie dostępne środki" podczas akcji poszukiwawczej.

Na Dunaju wstrzymano ruch statków, policja zamknęła część nabrzeża, w pobliżu którego doszło do wypadku. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu budynku węgierskiego parlamentu. Według relacji świadków statek został staranowany przez inną jednostkę, po czym wywrócił się i zatonął. W rzece występują silne prądy i podwyższony poziom wody po ostatnich burzach, które przeszły nad Budapesztem. Woda ma temperaturę około 10 stopni Celsjusza.

Zatopiona łódź jest 27-metrową jednostką o dwóch pokładach. Może przewozić do 60 pasażerów.

