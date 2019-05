Kolejki w drodze na Mount Everest. Władze Nepalu rozważają zaostrzenie przepisów

brutalnaprawda pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Nie pal w górach :D ...podpowiadam pierwszy przepis :D (jak gdzieś tam napisałem, że nie rozumiem tych ludzi , bo nie warto narażać życia.... okrzyknięto mnie "asekurantem" ... odpisałem, że moje blizny po ranach postrzałowych świadczą o czymś innym... ale gadaj do słupa...) to co kiedyś było wyczynem, dzisiaj jest czystą komercją...tyle w temacie !