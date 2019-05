Malezja stała się światowym "punktem zrzutu" plastikowych odpadów. Część z nich zwróci m.in. do USA

speedle pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

od ponad roku uczę się segregować śmieci i nadal wszystkiego nie wiem i zdarza mi się przez chwilę zastanowić albo poszukać w internecie. Mam kilka wniosków, a jeden pokrywa się z tym z artykułu, żę segregacja jest nachalnie przerzucona na konsumenta. Doskonałym przykładem jest makulatura, rodzajów jej jest 70 (info ze skupu), przecietny konsument ma pewnie doczynienia tylko z kilkanustoma ale i tak jest to juz koszmar. Moje zdanie jest takie, ze powinniśmy jedynie segregować papier na czysty i brudny, brudny do zmieszanych, czysty do makulatury. To jednostki samorządowe, albo firmy do tego celu wybrane, powinny segregować papier dalej. Kolena rzecz jaka mnie denerwuje to zmieszane opakowania, np. torebki na pieczywo z okienkami, uważam, że powinny być zakazane w trybie natychmaistowym, obecnie wydzieram te kawałki folii. Kolejna spraw na kazdym opakowaniu powinien być obowiązek umieszczania znaku jakiego rodzaju jest ten śmieć (papier, plastik, zmieszany etc). Ogólnie uważam, że ustawowo dałoby się zmniejszyć ilość plastiku w przyrodzie, odbyłoby się to niewielkim kosztem dla konsumentów. Zaraz pewnie ktoś powie, że takie rzeczy przez edukacje się powinno załatwiać. Też, ale przy obecnym poziomie szkół, podejścia nauczycieli (kopie tunel do Chin) nie ma na to co liczyć.