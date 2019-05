Afrykańskie kleszcze dotarły do Europy. Naukowcy boją się, że się u nas zadomowią

REKLAMA

Afrykańskie kleszcze, które przedostały się do Europy, to kleszcze z rodzaju Hyalomma. Ich cechą charakterystyczną są obrączki lub podłużne pasy widoczne na odnóżach krocznych. Roztocza te osiągają długość do 2 cm, co oznacza, że są pięciokrotnie większe niż kleszcze, które występują w Polsce.

Afrykańskie kleszcze w Niemczech. Czy są niebezpieczne dla ludzi?

Jak informuje portal Deutsche Welle, afrykańskie kleszcze znaleziono w Niemczech w Dolnej Saksonii i Hesji na zwierzętach hodowlanych - przede wszystkim na koniach. Poinformowały o tym Uniwersytet Hohenheim i Instytut Mikrobiologii Niemieckich Federalnych Sił Zbrojnych w Monachium.

Naukowcy obawiają się, że afrykańskie kleszcze mogą zadomowić się w Niemczech ze względu na ocieplenie klimatu. Badając znalezione kleszcze, odkryli także, że jeden z okazów nosił w sobie patogen gorączki kleszczowej. Gatunki Hyalomma mogą również nosić w sobie wirus gorączki krwotocznej krymsko-kongijskiej, która do tej pory nie występowała w Niemczech.

Niewykluczone, że afrykańskie kleszcze są obecne również w Polsce. W przypadku ukąszenia przez roztocze o pasiastych nogach, powinniśmy przekazać do badań w laboratorium lub skonsultować się z lekarzem - pisze portal Menway.