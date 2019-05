Donald Tusk: Więcej kobiet na wysokich stanowiskach w instytucjach UE. Ruszyła giełda nazwisk

Unijne kraje rozpoczynają walkę o wysokie stanowiska we Wspólnocie. Europejscy przywódcy chcą w przyszłym miesiącu porozumieć co do ich obsady. Tak ustalano na nieformalnym szczycie w Brukseli. Teraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie prowadził konsultacje z unijnymi stolicami i europarlamentem, by na czerwcowy szczyt przedstawić konkretne nazwiska.

Agencja Gazeta Otwórz galerię (3)