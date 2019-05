Serbia postawiła armię w stan gotowości. Narasta konflikt z Kosowem

tilow7 godzinę temu Oceniono 22 razy 20

Właśnie czytam książkę M. Rejmer "Błoto słodsze niż miód" - Głosy komunistycznej Albanii i staram się pojąć skąd w ludziach tam na Bałkanach tyle okrucieństwa? Z czym to powiązać - z mentalnością czy jakimś stanem umysłu? Nienawidzę generalizowania, ale mam znajomych w Niemczech i jak mi opowiadają o Albańczykach tam mieszkających, to nie chce się wierzyć! Byle zdobyć zasiłek, byle nie pracować, a najlepiej to zmuszać do prostytucji młode kobiety, żeby pracowały na swoich panów "bo co to za filozofia, rozkładać nogi?" Albańczycy szanują tylko Albańczyków i nikogo więcej! Z drugiej strony Serbowie, i ich narodowa duma wynikła z historycznych uwarunkowań. Zawsze ich wspierała Rosja i zawsze drążyła tak, by tam panował chaos. Jest i 3 strona - nasza Polska, gdzie przeczytałem dziś, że jesteśmy najbardziej spolaryzowanym społeczeństwem, a to nie koniec nastrojów jakie rodzą się u nas. I tak sobie myślę, że pokój na świecie, to najgorsza dla ludzkości nuda. Znajdowanie wroga, to jest przyjemność! Najlepiej takiego którego można oskarżać w imieniu Boga!