Partia Brexitu wygrywa wybory do europarlamentu w Wielkiej Brytanii. Wyślą najwięcej deputowanych

d1r3ct 25 minut temu Oceniono 1 raz 1

Problem jest taki, że ludzie głosują tak bo

- mają dość chaosu związanego z brexitem. Już nie chodzi o to czy będzie, ale o sam fakt jak to się ciągnie, jak dużo jest przeciągania tego wszystkiego, ludzie są zmęczenie i źli.

- ludzie ogólnie rzecz mówiąc mają dość polityków, a im ktoś bardziej udaje "antypolityka", kogoś kto wszystkich rozliczy, da im...popalić tym ma większe szanse na pogłos wśród ludu.

Clinton w wyborach w USA była nazywana w sensie negatywnym jako zbyt lubiąca Izrael, a tutaj Trump jest najbardziej prożydowskim prezydentem - przeniesienie stolicy ;) Nie liczą się fakty, a propaganda. Farage w wielu kwestiach mija się z prawdą, konfabuluje, ale mówi to co ludzie chcą w prosty i naiwny sposób usłyszeć.



Co ciekawe raczej nikt nie chciałby żeby Farage był premierem Wielkiej Brytanii ;) Tak samo jak cały ten chaos...może nie jest przypadkowy. Bo ludzie pierwotnie nie wiedzieli za czym głosują. Kiedy okazało się jak wygląda umowa, że wcale nie jest tak super, całkiem realne wydawało się drugie referendum.

Miałoby sens bo teraz można by zagłosować za Brexitem bez umowy, za obecną umową i pozostaniem. Nie byłoby już żadnych wątpliwości. A teraz ludzie są tak wkurzeni, że już nic ich nie obchodzi.