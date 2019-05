Meksyk. Minister spóźniała się na lot, zadzwoniła i wstrzymała samolot. Straciła stanowisko

REKLAMA

Minister środowiska Meksyku straciła stanowisko po skandalu, jaki wybuchł w związku z jej lotem ze stolicy do Mexicali na granicy z USA. Josefa González Blanco odbyła podróż w ubiegły piątek.

Jak opisuje "The Guardian", minister z nieznanych powodów spóźniała się na lotnisko. Zadzwoniła więc do jednego z dyrektorów czołowej meksykańskiej linii Aeroméxico - prywatnie jej znajomego - by samolot na nią poczekał. I tak się stało. Gotowa do startu maszyna czekała prawie 40 minut, aż członkini rządu nie dotarła na lotnisko.

Nowy prezydent Meksyku Manuel López Obrador nazwał sytuację "godną pożałowania". Lewicowy polityk wygrał wybory m.in. obiecując rządy bliskie zwykłym ludziom. Według relacji z pasażerów pilot miał ogłosić na pokładzie, że dostali "prezydencki rozkaz" poczekania na spóźnioną osobę. Gdy sprawa nabrała rozgłosu, Blanco złożyła dymisję. W liście wyraziła żal z powodu sytuacji i przepraszała. Napisała, że nie ma usprawiedliwienia dla swojego działania i podkreślała, że "prawdziwa transformacja" w Meksyku wymaga całkowitej spójności w kwestiach uczciwości i sprawiedliwości. Podkreślała też, że nie było żadnego "prezydenckiego rozkazu" i Obrador nie miał nic wspólnego z opóźnieniem samolotu.

Brytyjski dziennik przypomina, że urzędujący od grudnia prezydent w ramach obiecywanej transformacji odbiera przywileje politykom i członkom administracji. Jeden z nich dotyczył właśnie podróżowania - teraz rządzący muszą latać samolotami rejsowymi. Obrador zdecydował o wystawieniu na sprzedaż prezydenckiego samolotu. W sobotę przyjął on dymisję Blanco. - Nie mamy prawa popełniać błędów w czymkolwiek - powiedział.

Serwis adnpolitico.com zwraca uwagę, że opóźniony lot był kolejną z kontrowersji dotyczących minister. Wcześniej przy okazji publikacji oświadczeń majątkowych mówiło się o możliwym konflikcie interesów Blanco w sektorach energii i górnictwa. Zaś w 2018 roku, jeszcze zanim objęła urząd ministra środowiska, media pokazały ją na nagraniu w domu z przedmiotami z kości słoniowej. Polityk tłumaczyła później, że to nie jej mieszkanie, tylko dom rodziców.