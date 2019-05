Austria. Rząd Sebastiana Kurza otrzymał wotum nieufności. We wrześniu przedterminowe wybory

REKLAMA

Austriacki parlament uchwalił wotum nieufności wobec kanclerza Sebastiana Kurza. Opowiedzieli się za tym przedstawiciele socjaldemokracji oraz skrajnie prawicowej Partii Wolnościowej. Z tą właśnie partią ugrupowanie Kurza Austriacka Partia Ludowa tworzyło koalicję, która w zeszłym tygodniu została zerwana. Stało się to po tym, jak ujawniono nagrania rozmów przedstawicieli partii Wolnościowej z biznesmenami powiązanymi z Rosją.

Teraz austriacki prezydent powinien desygnować kandydata na kanclerza, który sformuje rząd. Następnie musi on uzyskać aprobatę parlamentu zanim dojdzie do przedterminowych wyborów, które wyznaczono na wrzesień.

Austria. Rząd w kryzysie po aferze z nagraniami z Ibizy

W ubiegłym tygodniu niemieckie media "Der Spiegel" i "Sueddeutsche Zeitung" ujawniły nagranie, na którym zastępca kanclerza Heinz-Christian Strache, przewodniczący prawicowej FPO, oferował państwowe kontrakty rzekomej rosyjskiej inwestorce w zamian za pomoc w kampanii podczas wyborów w 2017 roku. Wszystko miało miejsce podczas w willi na Ibizie kilka miesięcy przez wyborami.

W wyniku upublicznienia nagrania Heinz-Christian Strache podał się do dymisji jako zastępca kanclerza, zrezygnował też z funkcji szefa partii. Jednocześnie kanclerz Sebastian Kurz zwrócił się do prezydenta kraju Alexandra Van der Bellena o rozpisanie przedterminowych wyborów. Prezydent wyraził na to zgodę i zdecydował, że odbędą się one na początku września.

Wyniki wyborów do Europarlamentu. Partia Kurza zwyciężą

Według wstępnych wyników w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Austrii wygrała Austriacka Partia Ludowa kanclerza Sebastiana Kurza. Uzyskała ona 34,5 proc. Do Europarlamentu wejdą jeszcze , opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem 23,5 proc. i skrajnie prawicowa Wolnościowa Partia Austrii, która uzyskała 17,5 proc.