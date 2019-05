Obiecali sałatkę ogórkową dla wszystkich, teraz otrzymają milion koron. Satyryczna czeska partia uzyskała 1,5 proc. głosów

Uzyskanie przez Republikę Czeską dostępu do Morza i wysłanie Czecha na Marsa do 2030 roku - to niektóre z postulatów czeskiej partii "Tak, strollujemy europarlament". Satyryczne ugrupowanie zdobyło ponad 1,5 proc. głosów, dzięki czemu otrzyma państwową dotację.

TT/ANO, vytrollime europarlament