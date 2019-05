Silvio Berlusconi wraca do gry. Były premier dostał się do europarlamentu

REKLAMA

Wybory do europarlamentu. We Włoszech z exit polls wynika, że - zgodnie z przewidywaniami - wybory do PE wygrała eurosceptyczna i antyimigracyjna Liga. Sondaże wskazują, że Liga wicepremiera Matteo Salviniego osiągnęła nieco poniżej 30 procent głosów, a więc o kilka mniej niż przewidywano.

Na drugim miejscu niespodziewanie uplasowała się lewicowa Partia Demokratyczna z wynikiem 22 proc. To w tej chwili druga siła polityczna kraju. Gorszy od przewidywań jest rezultat drugiej partii koalicji rządzącej, Ruchu 5 Gwiazd, który otrzymał około 20 procent głosów, a więc o 12 procent mniej niż w wyborach parlamentarnych 14 miesięcy temu.

Dobry wynik Forza Italia Silvia Berlusconiego (10 procent) i prawicowej partii Bracia Włoch (6 procent), oznacza, że gdyby były to wybory parlamentarne, centroprawica dysponowałaby bezpieczną większością w parlamencie. Serwis Politico informuje, że sam Berlusconi zdobył mandat europarlamentarzysty. Były premier ma starać się doprowadzić do zerwania sojuszu między prawicową Europejską Partią Ludową (do której należy Forza) a socjaldemokratami. EPL ma zamiast tego - w zamiarze Berlusconiego - stworzyć koalicję ze skrajną prawicą Salviniego.

Berlusconi trzykrotnie pełnił urząd premiera Włoch, ostatnio w latach 2008-2011. Polityka otacza wiele kontrowersji, w tym oskarżenia o korupcję, skupianie władzy i wpływu na media (jego spółka Mediaset kontroluje kilka z dużych włoskich kanałów TV, a jako premier miał wpływ na media publiczne) oraz seksafery.

Frekwencja wyniosła prawie 60 procent.