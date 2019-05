Francja: eksplozja w Lyonie, są ranni. Prezydent Emmanuel Macron mówi o "ataku"

Do eksplozji przy ulicy Wiktora Hugo w Lyonie we Francji doszło ok. godz. 17.30. Rannych zostało co najmniej siedem osób. Według portalu "L'Est eclair", jedną z rannych jest 8-letnia dziewczynka.

REKLAMA

Jak informuje agencja Associated Press, obrażenia rannych osób nie są poważne, są to głównie rany nóg.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Jak nieoficjalnie informuje "Le Progrès", mogło dojść do wybuchu paczki z bombą, w której miały znajdować się gwoździe i śruby.

Eksplozja miała miejsce w pobliżu piekarni. Według telewizji BFMTV, paczka miała zostać porzucona przez mężczyznę na rowerze. Sprawca jest teraz poszukiwany przez policję. Twarz miał zakrytą kapturem. Jego postać zarejestrowały zamontowane na ulicy kamery.

Prezydent Emmanuel Macron w wywiadzie transmitowanym na YouTube określił zdarzenie "atakiem". Podkreślił, że jest myślami z rannymi i ich bliskimi.

Wybuch w Lyonie. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Głos w sprawie wybuchu w Lyonie zabrał już m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

"Wszystkim bliskim ofiar składam wyrazy współczucia. #StopPrzemocy #StopNienawiści" - napisał minister.