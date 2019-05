Austria. Matka i dwie córki zagłodziły się na śmierć. W ich mieszkaniu nie było jedzenia

REKLAMA

Ciała 45-letniej kobiety i jej dwóch 18-letnich córek bliźniaczek znaleziono we wtorek 21 maja w mieszkaniu komunalnym w dzielnicy Floridsdorf w stolicy Austrii. Policja nie znalazła żadnych śladów włamania ani walki, a testy toksykologiczne wykluczyły możliwość otrucia. Śledczy poinformowali, że drzwi mieszkania, w którym zmarły trzy kobiety, były zamknięte.

Wiedeń. Trzy kobiety zagłodziły się na śmierć. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Lokalne władze zarządziły sekcję zwłok. W czwartek 23 maja policja poinformowała, że wszystko wskazuje na to, że trzy kobiety umarły z głodu, a ich śmierć nastąpiła pod koniec marca lub na początku kwietnia - informuje The New York Times.

Państwowe Biuro Policji Kryminalnej w Wiedniu wszczęło śledztwo w sprawie śmierci trzech zagłodzonych kobiet. Funkcjonariusze przeprowadzili wywiady z krewnymi zmarłych kobiet. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 45-latka i dwie 18-latki zagłodziły się na śmierć z własnej woli. W ich mieszkaniu nie znaleziono żadnych produktów spożywczych ani listów pożegnalnych.

Śledczy podejrzewają, że na podjęcie decyzji o zagłodzeniu się na śmierć trzech kobiet mogła mieć wpływ choroba psychiczna 45-latki. Kobieta ta przebywała w schronisku dla kobiet trzy razy w latach 2013, 2014 i 2015. Wówczas zdiagnozowano u niej problemy natury psychiatrycznej. Mimo to nie odebrano jej prawa do wychowywania dwóch córek. Nastoletnie dziewczyny zrezygnowały z uczęszczania do szkoły jesienią 2016 roku, kiedy przestał obowiązywać je obowiązek szkolny. O tym, że z kobietami nie ma kontaktu od dłuższego czasu, poinformował policję przyjaciel rodziny. Wówczas funkcjonariusze udali się do ich mieszkania na ulicy Werndlgasse. Po wyważeniu drzwi znaleźli ciało matki na korytarzu oraz zwłoki dwóch 18-latek na kanapie - informuje Daily Mail.