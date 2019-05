REKLAMA

Wybory do Europarlamentu 2019. Europa ruszyła do wyborów już w czwartek. Jako pierwsi do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, poszli mieszkańcy Holandii i Wielkiej Brytanii. Znamy już wyniki exit poll z Holandii.

Według badania Ipsos pierwsze miejsce z wynikiem 18 proc. i dużym wzrostem zajęła socjaldemokratyczna Partia Pracy. Parlamentarzystą z jej ramienia był obecny wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Według serwisu nltimes.nl partia może liczyć na pięć z 26 miejsc w Parlamencie Europejskim. Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji premiera Marka Rutte zajęła drugie miejsce z wynikiem 15 proc.

Chadecka partia Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny zdobyła 13 proc., eurosceptyczne Forum na rzecz Demokracji - 11 proc., Zielona Lewica - 10 proc., Unia Chrześcijańska - 8 proc.. Centrowa partia Demokraci 66 odnotowała stratę i uzyskała 6 proc. głosów. Na populistyczną Partię Wolności Geerta Wildersa zagłosowało 4 proc.wyborców, co także oznacza bardzo dużą stratę. Po 4 proc. uzyskały Partia Socjalistyczna i partia emerytów 50PLUS, a 3 proc. - Partia na rzecz Zwierząt.