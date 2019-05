Francja. Sąd nakazał wznowienie utrzymywania przy życiu Vincenta Lamberta

fctheduck 2 godziny temu Oceniono 27 razy 13

Rozumiem jego rodziców, ale co mają powiedzieć rodzice innego dziecka jak się dowiedzą, że nie można zrobić operacji po której wróciłoby do zdrowia, bo nie ma na to pieniędzy. Bo roczne utrzymywanie 'przy życiu' takiego gościa to astronomiczna kasa. I oczywiście nie płacą za to jego rodzice, inaczej sami decydowaliby kiedy go odłączyć. Łatwo być wymagającym jak się nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Smutna sprawa, ale niestety budżet musi starczyć na wszysto, jak się wydaje na jedno, brakuje na coś innego.