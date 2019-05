Niki Lauda nie żyje. Legendarny kierowca Formuły 1 miał 70 lat

Niki Lauda w ostatnich dniach, z powodu kłopotów z nerkami, przebywał w prywatnej klinice w Szwajcarii.

Niki Lauda największe sukcesy jako kierowca odnosił w latach 70-tych i 80-tych. Po zakończeniu kariery w 1985 roku zajmował się między innymi prowadzeniem własnych linii lotniczych, zarządzał także własnym zespołem Formuły 1 - Jaguar Racing. Pracował również jako ekspert stacji telewizyjnych.

W 2013 roku na ekrany kin wszedł film fabularny "Wyścig" opowiadający historię rywalizacji Nikiego Laudy z innym kierowcą Formuły ! Jamesem Huntem.

W roku 1976, kilka lat po rozpoczęciu kariery w Formule 1, Niki Lauda uległ poważnemu wypadkowi w czasie Grand Prix Niemiec na torze Nürburgring. Jego bolid wypadł z trasy, uderzył o bandę, a później o inny pojazd. Doszło do pożaru. Trzech innych kierowców pobiegło mu na pomoc i w końcu udało im się wyciągnąć kierowcę. Jednak doznał on dotkliwych poparzeń, miał uszkodzone płuca, a jakiś czas po wypadku zapadł w śpiączkę. Pomimo tego już po 6. tygodniach wrócił do wyścigów.