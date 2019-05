Wiceminister spraw zagranicznych Izraela o wypowiedzi Morawieckiego: "antysemicka i nieakceptowalna"

REKLAMA

W piątek w Łodzi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki odniósł się do kwestii ewentualnej wypłaty przez Polskę odszkodowań za mienie utracone przez Żydów w czasie II wojny światowej. Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem w izraelskiej prasie. Wiceminister MSZ Izraela określiła ją jako "antysemicką i nieakceptowalną".

Morawiecki: zwrot żydowskiego mienia byłyby "pośmiertnym zwycięstwem Hitlera"

- Dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że Polska ma komukolwiek wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, to mówimy: nie ma naszej zgody na to. Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość - mówił premier podczas konwencji.

- Jeśli kiedykolwiek by do tego doszło, że zamieniony zostałby kat i ofiara, to urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera. I dlatego nigdy na to nie pozwolimy - stwierdził Morawiecki.