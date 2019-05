"Ibizagate" w Austrii. Wszyscy ministrowie skrajnie prawicowego koalicjanta odchodzą z rządu

calmy 2 godziny temu Oceniono 20 razy 20

Zabawna sprawa. Wicekanclerz od naziolków okazał się być na smyczy Putina. A co gorsza wszyscy mogli usłyszeć. Więc się musiał podać do dymisji, ze względu na kompromitujące nagranie.

Potem przyszła kolej na ministra spraw wewnętrznych. Musiał się podać do dymisji bo w cywilizowanym świecie nie ma takiej możliwości aby wyjaśniał on aferę z udziałem kolegi z tej samej partii. No i poloeciały kostki domina.

Oni się muszą pouczyć prawdziwej demokracji u Jarosława K. który z racji niepełnienia żadnej funkcji i niepiastowania żadnego stanowiska podać się do dymisji nie może, nawet jak cała Polska stała się świadkiem łamania prawa. On dalej będzie rozdawał koperty, robił interesa w siedzibie partii i udawał, że ze spółką Srebrną kierowaną przez przydupasy nic, ale to nic go nie łączy.



A w razie czego, gdyby obywatel miał jakieś wątpliwości czy pisowskiemu prezesowi tak wolno - to może się udać do pisowskiego, niezależnego prokuratora generalnego a ten z pewnością poprosi niezależnego pisowskiego ministra Brudzińskiego aby wysłał swoich ludzi o 6 nad ranem.