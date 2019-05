Nigel Farage został zaatakowany bananowo-karmelowym koktajlem. To nie pierwszy taki incydent

REKLAMA

Niespełna dwa lata po referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii trwa kampania wyborcza przed wyborami do... Parlamentu Europejskiego. Wyniki sondaży są zaskakujące, a poziom frustracji wśród Brytyjczyków sięga zenitu. W poniedziałek wylała się ona - i to dosłownie - na Nigela Farage'a, antyunijnego polityka, którego Brexit Party prowadzi w wyborczych sondażach.

Atak na symbol Brexitu

Niefortunny dzień Farage'a był częścią jego kampanii wyborczej. Po wygłoszeniu przemowy w Newcastle dawny lider Brexit Party został obrzucony mlecznym napojem. Na jego garnitur ciśnięty został milkshake o smaku bananów i solonego karmelu.

Napastnik został odciągnięty przez policjanta oraz zakuty w kajdanki. Jak podaje BBC, za atak odpowiada Paul Crowther, trzydziestodwuletni mieszkaniec Newcastle. - Nie wiedziałem, że Farage jest w mieście - powiedział mężczyzna po ataku - Pomyślałem, że to moja jedyna szansa - wyjaśnił.

- Protestowanie przeciwko ludziom takim jak on to nasze prawo. Żółć i rasizm, które Farage rozprzestrzenia w naszym kraju, są znacznie bardziej destrukcyjne niż trochę milkshake'a na jego torsie - powiedział Crowther. Mężczyzna dodał, że nie żałuje swojego zachowania.

Kolejne ataki milkshake'ami

Poniedziałkowy incydent to nie pierwszy taki atak na radykalnie antyunijnych polityków w ostatnich dniach. W związku z atakami, policja z Edynburga prosiła lokalne restauracje McDonald's, by nie sprzedawały napojów w dniu marszu, który w minioną sobotę Farage organizował w mieście. McDonald's dostosował się do zaleceń i wstrzymał sprzedaż milkshake'ów w lokalu na trasie przemarszu. Na aferę zareagował Burger King. "Sprzedajemy koktajle przez cały weekend. Bawcie się dobrze" - podano na Twitterze.

Niechęć do Farage'a wzrosła szczególnie po tym, jak media opisały jego niejasne powiązania z prorosyjskim biznesmenem Arronem Banksem.