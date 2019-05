Francja: Lekarze po 10 latach odłączają od aparatury Vincenta Lamberta. Żona prosiła, rodzice protestowali

ceppisowski 4 godziny temu Oceniono 38 razy 32

ten temat to temat ulubiony przez pisowskich zjebow.

to sa tematy w ktorych lubia pokazywac swoja swietojebliwosc .......... bo sprawa ich nie dotyczy

to dokladnie to samo co 70 babcia podpisuje liste przeciwko aborcji. 70 latenia pisowska idiotka jest swieta - bo nigdy by nie dokonala aborcji.